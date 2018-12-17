Общественная палата: перераспределение полномочий по земельным отношениям и градостроительству на Иркутске скажется губительно

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутска выступила с открытым письмом к губернатору Иркутской области Сергею Левченко по вопросу о перераспредели полномочий по земельным отношениям и градостроительству между городом и областью. Телеинформ публикует письмо без изменений. «Общественная палата города Иркутска участвовала в публичном обсуждении вопроса о перераспределении полномочий по земельным отношениям и градостроительству между Иркутском и Правительством Иркутской области. Участие в нем приняли представители общественности, строительных организаций, бизнес-структур, члены Общественных палат города Иркутска и Иркутской области, депутаты Законодательного собрания Иркутской области и представители органов местного самоуправления города Иркутска. Мы рассчитывали на открытый и честный диалог с разработчиками законопроекта – представителями министерства имущественных отношений, Службы архитектуры Иркутской области. Однако этого не произошло: министр имущественных отношений Иркутской области и руководитель Службы архитектуры Иркутской области проигнорировали приглашение на заседание. Более того, все более становится очевидным абсолютное отсутствие диалога областной власти с общественностью. До сих пор не прозвучало четкой и ясной аргументации, понятного обоснования предлагаемых изменений в существующий закон. Со стороны региональной власти это близко к пренебрежению интересами иркутян. Эти обстоятельства вынуждают обратиться нас с открытым письмом лично к Вам, Сергей Георгиевич. Мы считаем, что принятие предлагаемых поправок в закон Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области» губительно – не иначе! – скажется на развитии областного центра. Под угрозу ставится вся градостроительная политика Иркутска! Те наработки, которые позволяют столице Приангарья находиться в авангарде строительной индустрии страны, выполнять указы президента Российской Федерации по обеспечению населения комфортными условиями для проживания, созданию качественной городской среды, будут попросту аннулированы. Сегодня достижения Иркутска отмечены высшими федеральными наградами в области архитектуры и зодчества. На наш взгляд, это говорит о том, что региональный центр способен грамотно, а главное последовательно и открыто выстраивать свою градостроительную политику. На протяжении последних двух лет горожане активно участвуют в обсуждениях, сессиях соучаствующего проектирования по благоустройству общественных пространств и дворов вместе с профессиональными архитекторами и строителями. За это время выработалось доверие к властям, появилась убежденность, что иркутяне могут принимать деятельное участие в развитии Иркутска, могут менять город к лучшему. Зачем ломать эту уже ставшую эффективной систему современных преобразований, ставить под угрозу те методы работы, которые приносят реальный результат? Принятие непоследовательных и неаргументированных решений отбросит город на десятилетие назад, приведет к перекраиванию генерального плана и распределению земельных наделов, переделу границ и захвату территорий, процветанию точечной застройки. Нужно ли говорить о том, что принятие поправок в Закон может негативным образом сказаться на развитии общественных, рекреационных зон, экологически значимых объектов. Уверены, что Вы, Сергей Георгиевич, как губернатор, избранный народом, понимаете, что интересы горожан, общегражданских институтов должны быть на первом месте, и не поддадитесь на политические уловки. Мы просим Вас услышать предложения общественности и оставить за областным центром полномочия, связанные с предоставлением земельных участков, с подготовкой и утверждением градостроительной документации города. Это позволит областному центу развиваться комплексно и эффективно – на том уровне, на котором и должно быть столице региона. Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев». ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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