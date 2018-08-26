Общественная приёмная «Единой России» в Иркутской области отмечает 10-летие

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 27 августа 2018 года отмечает 10-летие со дня своего открытия. Более 25 тысяч обращений граждан рассмотрела Иркутская приемная партии «Единая Россия» за десять лет работы. Положительно решены почти 5 тысяч обращений, юридические консультации по своим вопросам получили 18,5 тысяч граждан, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Подводя итоги десятилетия, руководитель приемной Николай Труфанов подчеркивает, что в общей статистике наиболее актуальными остаются вопросы предоставления жилья, хотя в последние три года эта проблема ушла на третий план, уступив место вопросам жилищно-коммунальных услуг и социального обеспечения населения. В целом, по предоставлению жилья в приемную за 10 лет обратились более шести тысяч граждан, по услугам ЖКХ и по вопросам соцобеспечения – около четырех тысяч по каждому направлению Чуть более двух тысяч обращений поступили по вопросам здравоохранения. В среднем по 1700 обращений затронули сферы труда и заработной платы, деятельности правоохранительных органов, а также промышленности, строительства, транспорта и связи. – Для нас за сухими цифрами стоят тысячи человеческих судеб, сотни гражданских инициатив, - говорит Николай Труфанов. – Общественная приемная за десять лет сумела стать для людей тем учреждением, где их личные проблемы начинают решаться даже в том случае, когда ситуация кажется безнадежной. Это очень важно и для людей, и для нас, депутатов всех уровней. Зачастую, общими усилиями нам удается сдвинуть с места вопросы, решение которых казалось невозможным. Но год за годом, шаг за шагом мы идем по пути принятия законодательных инициатив, в том числе и на федеральном уровне. Так, к моменту открытия приемной очень остро стояли проблемы обеспечения льготными лекарствами, жилья для детей-сирот, мест в дошкольных учреждениях, ветхого и аварийного жилья, обманутых дольщиков. Как видим сегодня – все эти задачи решаются. Теперь мы работаем в новом формате, когда Партия выдвигает инициативы в партийных проектах и люди идут в приемные уже со своими предложениями. Это очень ярко видно на проектах «Народные инициативы», «Городская среда», «Культура малой Родины» и других. В городах и районах Прибайкалья работает сеть общественных приемных местных отделений партии, активно встраиваясь и в работу с обращениями граждан, и в проекты, реализуемые региональным отделением. – Заглядывая в следующее десятилетие, можно смело говорить о том, что совместная работа граждан и партийцев будет продолжена, ведь механизм взаимодействия отработан до мелочей, и 10-летний опыт деятельности общественных приемных Партии это подтвердил. Но время не стоит на месте, появятся и новые формы работы, и новые задачи, которые мы будем решать совместными усилиями, – отметил Николай Труфанов. единая россия

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