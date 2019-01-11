Общественники попросили Геннадия Зюганова дать партийную оценку охоте Сергея Левченко на медведя

Москва, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой дать партийную оценку действиям «красного» губернатора Иркутской области Сергея Левченко во время охоты на медведя, попавшим на видео и опубликованным в интернете.

Также предлагается сформировать партийную комиссию из специалистов, имеющих отношение к природоохранной деятельности, для расследования этого случая, и «применить меры дисциплинарного воздействия согласно Уставу КПРФ». Обращение подписано председателем московской городской организации ВООП Элмуродом Расулмухамедовым и опубликовано на его странице в соцсети «Фэйсбук».

«Коммунисты, даже одобряя и продвигая крупные проекты «покорения природы» с колоссальными издержками для ее объектов, всегда негативно относились к персональному участию в хищнических способах охоты, браконьерстве и неоправданному уничтожению природных ресурсов, подавая положительный пример молодежи и другим социальным группам, – говорится в обращении. – Высокий пост губернатора [Иркутской области] и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией [для Сергея Левченко], это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию».

Напомним, видеоролик с кадрами губернаторской охоты попал в Сеть еще осенью 2018 года, тогда же была проведена прокурорская проверка, а материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако широкий резонанс на федеральном ТВ он обрел только в конце года. В итоге стало известно, что уголовное дело по факту незаконной охоты возбудило ГУ МВД по Иркутской области. Между тем, история уже дала негативные последствия для Сергея Левченко: в рейтинге губернаторов он скатился на 22 позиции и оказался на последней, 85-й строчке.

Между тем в КПРФ проанализировали, как федеральные каналы освещали тему охоты на медведя, в которой участвовал Сергей Левченко, и заявили, что против него развернули информационную войну. Об этом сообщалось на сайте ЦК партии .