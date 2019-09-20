Общественники собирают в Приангарье подписи за отставку Сергея Левченко

Иркутская область, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Ангарске с 20 по 22 сентября собирают подписи под обращением к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, в котором его просят уйти в отставку. В течение трех дней запланированы пикеты, затем документы передадут главе Приангарья.

Инициаторами сбора подписей выступили Иркутская региональная общественная организация «Народный контроль» и областная общественная организация «БЛАГО». Они же являются авторами обращения. По мнению активистов, Сергей Левченко не оправдал доверие жителей и не смог обеспечить развитие региона.

Напомним, в 2015 году Сергей Левченко на волне «протестного« голосования выиграл губернаторские выборы. Тогда он получил большой кредит доверия от населения. Однако с тех пор его рейтинг неуклонно снижался и к настоящему моменту достиг критического уровня. В августе 2019 года ВЦИОМ зарегистрировал, что чуть больше половины опрошенных, 52%, считают, что региону нужен новый руководитель, при этом 37% жителей области негативно оценивают работу губернатора, а более 34% – не доверяют ему.

Наиболее ощутимые репутационные потери губернатор понес после наводнения в Тулуне. Напомним, президент России Владимир Путин трижды посещал затопленные территории, и местные жители неизменно обращались к нему с жалобами. В итоге глава государства остался недоволен темпами ликвидации последствий стихии в Иркутской области. После этого руководитель пресс-службы губернатора отозвалась о тулунчанах в оскорбительных выражениях, что стало достоянием общественности и вызвало волну негодования.

«За минувшие годы в Иркутской области не изменилось ничего: не реализован ни один прорывной инвестиционный проект, – говорится в нынешнем обращении. – Не решена ни одна экологическая проблема, включая БЦБК и Усольехимпром. Не прекращен отток трудоспособного населения. Не наведен порядок в поликлиниках и больницах. Не прекращено масштабное воровство леса. Не ушли в прошлое хамство и коррупция чиновников».

Авторы обращения обвиняют губернатора в слишком частых поездках за границу и злоупотреблении служебным положением. По словам общественников, Сергей Левченко уже успел представить экономический потенциал Приангарья на Кубе, во Вьетнаме, в Австрии, Италии, Франции, Германии, Японии и Китае, но в регион благодаря этим выставкам пока не зашел ни один инвестор. При этом область регулярно сотрясают коррупционные скандалы, участниками которых становятся близкие губернатору люди.

Тем временем снижается рейтинг не только Сергея Левченко, но и КПРФ, где он является первым секретарем обкома. Как пример – выборы, прошедшие в единый день голосования 8 сентября. Напомним, в большинстве кампаний победу одержали ставленники «Единой России». Так, например, в думе Иркутска коммунисты получили восемь мандатов из 35, но партбилет есть только у одного из этих восьми человек. Как отметила политический обозреватель Галина Солонина, на муниципальных выборах электорат и вовсе демонстративно «прокатил» губернаторских кандидатов, голосуя за его оппонентов.

«Такой губернатор нам точно не нужен. Наверное, вы просто устали, – резюмируют авторы обращения. – Руководить, обещать, изображать заботу, покрывать вороватых чиновников. И сегодня, поговорив со многими неравнодушными людьми, мы выражаем их мнение – уйдите в отставку, сохраните лицо, остатки репутации. Будьте человеком и совершите мужской поступок в финале политической карьеры. Уйдите сами, поступите честно, хотя бы по отношению к членам КПРФ и ее сторонникам, если думаете об их политическом будущем. Уйдите и заберите из власти всю свою команду – ваше время кончилось».

КООРДИНАТЫ:

Сбор подписей в Ангарске будет идти с 15.00 до 18.00: 21 сентября – в 12А микрорайон, перед кинотеатром «Родина», 22 сентября – по ул. Чайковского, у центрального входа в парк Строителей.

В Иркутске подпись можно оставить с 15.00 до 18.00: 21 сентября – на площади Труда около памятника Леониду Гайдаю, 22 сентября – на пересечении ул. Пролетарская и ул. Карла Маркса на площади возле памятника Владимиру Ленину.