Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение почетного знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Заседание Общественного совета под руководством председателя Алексея Соболя состоялось 17 июня. В нем приняли участие члены совета, депутаты областного парламента, представители профильных министерств, федеральных ведомств и профсоюзных организаций. Один из номинантов – руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов. Он – автор внедрения методики эндоскопической хирургии у новорожденных, стал победителем 9 всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский хирург». Второго номинанта также хорошо знают в области: Илья Сумароков – генеральный директор сельхозпредприятия «Усольский свинокомплекс», Заслуженный работник сельского хозяйства, Почетный гражданин Иркутской области, Почетный гражданин России. Кроме того, члены Совета обсудили практику применения регионального закона «О ветеранах труда Иркутской области». Как пояснил Алексей Соболь, разработка этого закона была вызвана необходимостью признания трудовых заслуг жителей перед Иркутской областью и установления для них соответствующих мер поддержки в том случае, если в силу ограничений норм законодательства они не могут получить федеральное звание «Ветеран труда». Так, на момент принятия закона, почти 65 тысяч человек имели стаж работы более 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин, но не имели звания «Ветеран труда» и не пользовались льготами. Закон вступил в силу 1 января 2019 года. На 10 июня текущего года за присвоением звания обратилось 8 тысяч 337 человек, в итоге звание получили 5 тысяч 516 человек, отказано – 2 тысячи 372 человека, около трехсот документов находится на рассмотрении. Большая часть отказов (74%) связана с тем, что награды граждан не включены в перечень поощрений, необходимых для присвоения звания, утвержденный региональным законом. Члены совета намерены вернуться к этому вопросу в конце года. Напомним, звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается гражданам РФ, проживающим на территории Иркутской области и проработавшим здесь не менее 40 лет – мужчины и 35 – женщины. Также необходимо наличие наград, почетных званий и поощрений, всего в перечень включено более 70 наград. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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