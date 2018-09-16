Обсуждение вопроса о возврате прямых выборов мэра Иркутска перенесли из-за неявки депутатов

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Законодательного собрания Приангарья, на котором 17 сентября должны были обсудить вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска, не состоялось, поскольку не удалось собрать кворум.

Из пяти депутатов присутствовали только двое: председатель комитета Борис Алексеев и Александр Дубровин. Ожидали Нину Чекотову и Антона Красноштанова, однако они так и не явились. К слову, оба парламентария представляют в Заксобрании Иркутск. В связи с этим заседание комитета решено перенести.

Напомним, управление Минюста по Иркутской области усмотрело несоответствия некоторых норм законопроекта о возврате прямых выборов мэра Иркутска федеральному законодательству. В конце августа 2018 года на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областного парламента было принято решение рекомендовать сессии ЗС в первом чтении принять законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска, внесённый губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Однако в заключении управления Минюста отмечается, что решение приняли без учёта позиции ведомства. В связи с этим профильному комитету предложили вернуться к вопросу. Заседание комитета назначили на 17 сентября.

Прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативой о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступали обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но она также оказалась неудачной.