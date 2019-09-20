Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отпустили под подписку о невыезде

Якутия, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина», сообщается в официальном документе.

«Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в постановлении, сообщает Интерфакс .

Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ) было возбуждено 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, и был доставлен к следователю 20 сентября.

«Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Александра Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», – говорится в тексте документа.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За два года он планировал пройти 8 тысяч км.

В ночь на 19 сентября Александра Габышева задержали на трассе «Байкал» в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что шамана направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения «экспертных мероприятий», однако правозащитники заявили, что не могут его найти.

Позднее шаман сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал они «даже подружились». Также он сообщил своим сторонникам по телефону, что его подозревают в экстремизме.

«Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться», – сказал шаман, запись телефонного разговора с которым размещена в якутских соцсетях.

Он добавил, что сейчас находится у своей сестры в Якутске. По словам Александра Габышева, его действительно направили в психиатрическую больницу, но ему удалось на один день отпроситься к сестре, ее дом находится под охраной.

Шаман отметил, что в полиции его не били и не пытали, и что он чувствует себя хорошо. «Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут», – заявил Александр Габышев.

Он также предложил своим сторонникам приостановить поход в Москву на время следствия, но они не согласились.

– Тогда сами идите, но чтоб тихо и спокойно на время суда. Я поставил им условия, что бы вас никто не трогал, – добавил шаман.