ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
05.06.2018

Одним муниципальным образованием в Братском районе станет меньше

Братский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе планируют упразднить Тынкобьское муниципальное образование. Законопроект об этом был принят в первом чтении на сессии Заксобрания Иркутской области.

Как рассказал председатель думы Братского района Владимир Ковалёв, решение об упразднении МО было принято в середине апреля 2018 года на сходе местных жителей.

Численность избирателей к 1 января 2018 года здесь составила 77 человек. При этом посёлки Хвойный и Тынкоб имеют статус труднодоступных и отдалённых территорий.  Они войдут в состав Братского района в качестве межселенной территории.

Дума Братского района согласовала это решение.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске