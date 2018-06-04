Одним муниципальным образованием в Братском районе станет меньше

Братский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе планируют упразднить Тынкобьское муниципальное образование. Законопроект об этом был принят в первом чтении на сессии Заксобрания Иркутской области.

Как рассказал председатель думы Братского района Владимир Ковалёв, решение об упразднении МО было принято в середине апреля 2018 года на сходе местных жителей.

Численность избирателей к 1 января 2018 года здесь составила 77 человек. При этом посёлки Хвойный и Тынкоб имеют статус труднодоступных и отдалённых территорий. Они войдут в состав Братского района в качестве межселенной территории.

Дума Братского района согласовала это решение.