Около 700 подписей депутатов и глав муниципальных образований Иркутской области собрано в поддержку главы региона Сергея Левченко

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Письмо в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко подписали ряд депутатов Законодательного собрания региона и местных дум, а также глав муниципальных образований региона.

Всего собрано 698 подписей, сообщает пресс-служба губернатора. Письмо направлено президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, спикерам верхней и нижней палат парламента страны Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Подписавшие письмо заявляют, что «не намерены дальше терпеть безосновательные и оголтелые нападки со стороны федеральных средств массовой информации на губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко, одержавшего убедительную победу на губернаторских выборах 2015 года и тем самым получившего от избирателей региона прочный мандат народного доверия».

В письме подчеркивается, что Иркутская область динамично развивается высокими темпами, превосходящими среднероссийские. За последние четыре года в регионе сделано больше, чем за предыдущие 15 лет, региональный бюджет вырос в два раза. Разработан и выполняется государственный план социально-экономического развития Прибайкалья на 2019-2023 годы. Минфин России по результатам 2017 года присвоил Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами. В прошлом году область заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа по показателю объема инвестиций в основной капитал.

Далее в послании говорится, что возросшие бюджетные возможности позволили Иркутской области с 2015 года ежегодно увеличивать количество объектов социально-культурного назначения, на ремонт, реконструкцию и строительство которых выделяются бюджетные средства. Если в 2015 году таких объектов было 60, то в прошлом году – 266. Наибольшее количество объектов капитального строительства – 99 – приходится на образовательную сферу. Сейчас строится 20 школ.

«На основании изложенного выражаем решительный протест против травли губернатора Иркутской области Левченко Сергея Георгиевича и требуем ее прекращения в средствах массовой информации», – говорится в заключение письма.

Эта позиция была высказана народными избранниками в 32 муниципальных районах и городских округах региона.