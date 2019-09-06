Олег Боровский одерживает победу на выборах мэра Саянска

Саянск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Саянска Олег Боровский, по предварительным итогам, побеждает на выборах главы города. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».

Олег Боровский, который выдвинулся от КПРФ, набирает 83%. На втором месте – справедливоросс Иван Полынцев, за него проголосовали 8,14%, на третьем – Антон Сюткин от «Гражданской платформы». Ему отдали предпочтение лишь 4,61%.

Всего в Саянске число избирателей, включённых в список, составило 18 тысячу 256 человека. Досрочно проголосовали 45 человек, на избирательные участки пришли 5 тысяч 562 человек, ещё 209 бюллетеней выдали вне помещений для голосования. Недействительными признаны 245 бюллетеней.

Напомним, также свой пост, судя по всему, сохраняет и действующий мэр Катангского района Сергей Чонский.