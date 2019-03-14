Ольга Баталина: законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам поддержали все регионы РФ

Москва, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства – повышению качества жизни пенсионеров.

– Послания президента, его поручения должны не просто выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной президентом задаче. А это поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов, – заявила Ольга Баталина.

Она также отметила, что принятое сегодня в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров.

– Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили, – пояснила она.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, проект закона был поддержан депутатами во всех субъектах РФ.

– Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов, – заключила Ольга Баталина.

Как сообщает член регионального политического совета партии «Единая Россия», управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области Надежда Козлова, до 1 ноября 2019 года все субъекты Российской Федерации принимают законы об установлении величины прожиточного минимума пенсионера и доводят до сведения ПФР в целях планирования бюджета на следующий год. В 2019 году в Приангарье эта величина составила 8 841 рубль.

– На 1 января 2019 года в Иркутской области федеральную социальную доплату получают 80 тысяч 763 пенсионера, из которых 47 тысяч 232 получают страховую пенсию, 33 тысячи 471 – государственную, в том числе по старости, по потере кормильца, по инвалидности, социальную пенсию, еще шесть военнослужащих и 54 получателя – по предложениям органов занятости. Средний размер федеральной социальной доплаты по Иркутской области составил 2272 рубля, – рассказала Надежда Козлова.