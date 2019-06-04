Ольга Носенко: необходимость изменения лесного законодательства давно назрела

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Регионы страны настаивают на внесении существенных изменений в законодательство в лесной сфере. Об этом рассказала вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко по итогам Национального лесного форума, очередной этап которого прошел в Якутске. Участие в форуме также приняли депутат от северных территорий Иркутской области, председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов и заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Виталий Перетолчин, сообщает пресс-служба ЗС. – Лесная отрасль занимает особое место в экономике нашего региона. Когда-то она формировала до 40% доходов в местные и областной бюджеты. Сегодня, и на это обратили внимание участники форума, необходимо решить ряд существенных проблем, касающихся всех лесных регионов. Среди них – незаконные вырубки, а также большое количество санитарных рубок, расценивающихся как коррупционный фактор, лесные пожары, низкая налоговая отдача, незначительный объем лесовосстановительных работ, – заметила Ольга Носенко. – Все это указывает на необходимость внесение изменений в действующее законодательство. Участники форума подготовят свои предложения, которые затем будут проанализированы и рассмотрены на федеральном уровне. В частности, рассказала парламентарий, одно из предложений депутатов Законодательного собрания Иркутской области касалось повышения платы за использование лесных ресурсов. Так, предлагается при определении минимальной ставки платы за древесину учитывать ее рыночную стоимость, расходы на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также нормативную прибыль лесозаготовителя. Как было отмечено на форуме, работа в данном направлении уже началась – был разработан соответствующий проект постановления, учитывающий данные предложения и предусматривающий переходный период. Другая инициатива парламентариев направлена на совершенствование процедуры получения гражданами древесины для собственных нужд. Как пояснила депутат, граждане и организации, ведущие заготовку для государственных и муниципальных нужд, не обладают необходимым оборудованием и опытом для заготовки. Она, как правило, ведется третьими лицами на основании гражданско-правовых договоров. Такой порядок создает основу для злоупотреблений. В целях обеспечения сохранности лесов, повышения эффективности их освоения предлагается предусмотреть возможность заготовки древесины только государственными учреждениями. Изменения предлагается внести в Лесной кодекс РФ. Кроме того, участники форума настаивают на том, чтобы проведение лесовосстановительных работ курировалось на федеральном уровне, а также они проводились в рамках государственно-частного партнерства. Были также обозначены проблемы в фиксации объемов лесозаготовительных работ, в связи с чем в качестве примера был приведен положительный опыт Иркутской области в реализации пилотного проекта по чипированию древесины. Вице-спикер также напомнила, что в Иркутской области принята стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Парламентарии будут вести мониторинг ее реализации. В 2019 году первые этапы Национального лесного форума успешно прошли в Тамбове, Тюмени и Перми. В Якутске работа участников форума была организована на четырех тематических площадках: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании», «Самобытность природопользования Республики Саха (Якутия)». После данного форума его последующие этапы пройдут в Сыктывкаре и Красноярске. Итоговое мероприятие Национального лесного форума состоится в Москве осенью 2019 года. – На форуме обсуждались вопросы, которые важны не только для лесного комплекса страны, но и для решения проблем, с которыми сталкиваются жители каждого региона. Живое общение на таких площадках помогает повышать качество законотворческой деятельности, – отметил Виталий Перетолчин. В свою очередь Николай Труфанов подчеркнул, что особое значение решение обозначенных в рамках форума проблем имеет для северных поселков Приангарья. По словам депутата, эффективные изменения в лесной отрасли с учетом интересов жителей поселков и представителей коренных народов могут придать дополнительный импульс развитию всех северных территорий региона. – Итогом работы такого масштабного форума, безусловно, должно стать новое законодательство, способствующее как сохранению природных богатств, так и формированию грамотного подхода к их использованию, включающего повышение налоговой отдачи, развитие глубокой переработки древесины, вовлеченность малого и среднего бизнеса в реализацию проектов в лесной сфере, – резюмировала Ольга Носенко. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: виталий перетолчин

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