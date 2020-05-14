Онлайн-прием по вопросам защиты трудовых прав провели единороссы

Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке Правозащитного центра партии «Единая Россия» 12 мая прошел онлайн-прием граждан по вопросам защиты трудовых прав. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработным из-за отсутствия постоянной регистрации. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, среди пострадавших – и дети-сироты, которые до получения квартиры от государства документально не имеют постоянного места жительства. Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета партии, член рабочей группы Правозащитного центра «Единой России» Александр Якубовский рассказал, что письма о нарушениях прав людей с точки зрения трудового законодательства регулярно приходят к нему на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . – По каждому вопросу провожу индивидуальную работу. Люди должны понимать, что, столкнувшись с несправедливостью со стороны работодателей, чиновников, им есть, куда обратиться за помощью и самое важное – получить ее. А тех, кто пытается нажиться на горе людей, нужно наказывать, – подчеркнул Александр Якубовский. В ходе онлайн-приема Дмитрий Медведев отметил, что поставленные вопросы носят типовой характер. Но при этом за каждым из них стоит конкретный человек. – Я просил бы обобщить типичные ситуации, чтобы провести необходимую законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за ними стоят конкретные люди со своими проблемами. По ним прошу развернуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с губернаторами, попросил бы Андрея Турчака тоже этим заняться. Нужно проанализировать, что коллеги говорят, подготовить обращения в Генпрокуратуру, службы занятости и другие ведомства, и мне все эти предложения в самый короткий срок представить – для того, чтобы мы могли быстро во всех этих ситуациях людям помочь, – сказал Дмитрий Медведев. Онлайн-прием Дмитрия Медведева завершил неделю дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей. Все обращения Правозащитный центр «Единой России» взял в работу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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