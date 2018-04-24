Опыт Приангарья по соцэкономразвитию и взаимодействию дум и ЗС оценили в Совфеде

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Пленарное заседание третьего съезда депутатов представительных органов Иркутской области, организованного областным парламентом, началось с того, что спикер ЗС Сергей Брилка зачитал приветствия, поступившие от Совета Федерации РФ и Государственной думы РФ.

В своем письме председатель комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Государственной думы ФС РФ Андрей Диденко подчеркнул, что третий съезд депутатов представительных органов Иркутской области – это не только знаменательное событие в истории региона, но и веха, позволяющая оценить грамотную и поступательную политику представительной власти Иркутской области. По его словам, накоплен серьезный законотворческий опыт, создана законодательная база для социально-экономического развития территории. Очевидны позитивные изменения, произошедшие в области, принято много продуманных решений, которые положительно сказались на имидже и позициях региона.

«Вами проделана существенная работа по выработке и принятию законопроектов, направленных на стабилизацию социальной обстановки в области, на поддержку малоимущих, защиту детства и материнства. Благодаря активной, честной и принципиальной работе вы смогли реализовать многое из того, что задумали. Я искренне благодарю всех, кто в течение этого периода прилагал усилия для развития региона. Сегодня можно объективно констатировать, что у Иркутской области есть уникальный опыт, который может быть распространен по всей России», – цитирует текст приветствия Андрея Диденко пресс-служба ЗС Приангарья.

От имени членов комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера приветствие передал председатель комитета Олег Мельниченко. В своем письме он говорит о том, как трудно переоценить значимость вынесенных на обсуждение съезда вопросов.

«Уверен, что именно на таких мероприятиях, как это, где объединяются целеустремленные люди с высокими профессиональными качествами, будут выработаны основные направления развития Иркутской области, способствующие ускорению роста экономики и совершенствования в социальной сфере региона», – подчеркнул парламентарий в письме.