|Политика
|20.09.2018
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Определен состав комитета по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья
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Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На первой сессии Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва сформирован персональный состав комитета по социально-культурному законодательству.
Напомним, возглавила комитет представляющая партию «Единая Россия» Ирина Синцова. Ее заместителем, как сообщает пресс-служба ЗС, стала представитель фракции партии «Гражданская платформа» Ольга Безродных. До избрания в областной парламент она занимала должность начальника МКУ «Управление образования администрации муниципального образования Саянск».
В состав комитета также вошли Кузьма Алдаров («Единая Россия»), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Тимур Сагдеев («Единая Россия»).
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