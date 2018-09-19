Определен состав комитета по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На первой сессии Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва сформирован персональный состав комитета по социально-культурному законодательству.

Напомним, возглавила комитет представляющая партию «Единая Россия» Ирина Синцова. Ее заместителем, как сообщает пресс-служба ЗС, стала представитель фракции партии «Гражданская платформа» Ольга Безродных. До избрания в областной парламент она занимала должность начальника МКУ «Управление образования администрации муниципального образования Саянск».

В состав комитета также вошли Кузьма Алдаров («Единая Россия»), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Тимур Сагдеев («Единая Россия»).