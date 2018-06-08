Опубликован новый выпуск «Ведомостей Законодательного собрания Иркутской области»

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Вышел в свет 62-й выпуск «Ведомостей» Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в нем опубликованы постановления областного парламента, законы и иные акты, принятые на сессии, состоявшейся в мае 2018 года. С выпуском можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания, а также в системе «Электронный парламент».

В частности, в издании содержится текст закона Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области». Кроме того, опубликован ряд нормативных актов, которые вносят изменения в закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей в Иркутской области», а также текст изменений в статьи 2 и 4 в закон «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам». В «Ведомостях» содержатся законы, касающиеся выборов депутатов Законодательного собрания, границ муниципальных образований области, социального обслуживания граждан и другие.

«Ведомости» – официальное информационное периодическое издание Законодательного собрания. Издаются с целью обеспечения правовой информированности органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, предприятий, организаций, учреждений и населения о принятых законах области, постановлениях и иных актах Законодательного собрания.

Обязательные экземпляры издания получают федеральные и областные органы государственной власти, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского и научная библиотека Иркутского государственного университета. Кроме того, «Ведомости» направляются в муниципальные образования Иркутской области – главам администраций и председателям представительных органов.