Организаторы: на митинг против пенсионной реформы 22 сентября вышли более 500 иркутян

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 500 человек 22 сентября приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста, организованном Иркутским профобъединением в областном центре, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что на акции собрались профсоюзные активисты, представители профсоюзных организаций из Иркутска, Иркутского, Шелеховского, Тулунского и других районов, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского и других городов области.

Открыл митинг заместитель председателя Иркутского профобъединения Александр Коротких.

– В стране существенно не изменена политика в области доходов работающих граждан, сохраняется высокий уровень безработицы и бедности, не решаются вопросы неформальной занятости, сохраняются вопросы доступности и качества медицинской помощи, – заявил он. – Аргументация правительства за повышение пенсионного возраста на фоне этого выглядит неубедительно.

Также на митинге выступили председатель областной организации профсоюза работников образования Валентина Федосеева, председатель координационного совета организаций профсоюзов города Иркутска, председатель регионального отделения партии «Союз труда» Тарас Пыль, председатель областной организации горно-металлургического профсоюза Николай Евстафьев и другие.

– Все, кто подходили к микрофону, говорили о том, что закон, предложенный правительством, носит явный антисоциальный характер и принимать его в предложенном варианте нельзя. В завершение митинга председатель Иркутского профобъединения Александр Оболкин зачитал резолюцию, которая была единогласно принята митингующими. В ближайшее время ее направят во все региональные и федеральные органы власти, – сообщается в пресс-релизе Иркутского профобъединения.

Профсоюзные требования поддержали представители КПРФ, также принявшие участие в акции протеста.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери. Госдума уже приняла в первом чтении президентский законопроект.