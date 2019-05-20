Оргкомитет определил алгоритм работы СМИ на праймериз «Единой России» в Приангарье

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Порядок работы представителей средств массовой информации в Единый день предварительного голосования «Единой России» 26 мая был определен на заседании оргкомитета 17 мая.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, главное и основное правило – специальной аккредитации на предварительное голосование не требуется. Журналисты могут работать на счетных участках на основании действующего редакционного удостоверения СМИ.

– Для допуска в участковую счетную комиссию счетного участка представитель СМИ обязан предъявить председателю участковой счетной комиссии редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, – сообщили в оргкомитете.

Как следует из решения оргкомитета, журналисты вправе:

получать информацию о ходе проведения предварительном голосовании в течение Единого дня предварительного голосования 26 мая 2019 года;

знакомиться с информационно-справочными материалами о предварительном голосовании;

производить фото- и (или) видеосъемку во время проведения предварительного голосования.

При этом фото- и видеосъемка, подчеркнули в оргкомитете, должна осуществляться таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей и обеспечивалась сохранность персональных данных избирателей.

Если журналист будет нарушать установленные ограничения, мешать работе счетной комиссии, его, скорее всего, попросят удалиться.

Праймериз ЕР пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября 2019 года пройдут муниципальные выборы.