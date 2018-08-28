|Политика
|29.08.2018
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Осень в Иркутске начнётся с очередных протестов «против пенсионного геноцида»
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Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сразу две политические силы анонсировали акции протестов против планов федеральных властей повысить пенсионный возраст. Выступления в начале сентября проведут коммунисты и сторонники оппозиционера Алексея Навального.
Так, КПРФ 4 сентября собирается провести общеобластной митинг, чтобы «дать отпор пенсионному геноциду».
– Власти сделали ещё один шаг на пути к увеличению пенсионного возраста: они якобы выслушали мнение общества, проведя в Госдуме слушания из заранее подобранных экспертов, лояльно относящихся к так называемой «пенсионной реформе». При этом они продолжают игнорировать мнение большинства граждан, которые выступают – по всем опросам – против чудовищного закона, – отмечается в заявлении обкома КПРФ.
Митинг будет проходить в символическом месте на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина у памятника Владимиру Ленину.
Вслед за коммунистами иркутский штаб Алексея Навального намерен провести акцию 9 сентября, в единый день голосования, когда в Иркутской области будут проходить выборы в Законодательное собрание. Впрочем, сторонники оппозиционера намерены провести митинги именно 9 сентября по всей стране. «Навальнисты» подали в администрацию Иркутска уведомление о митинге в 500 человек на площади 50-летия Октября, сообщается на странице штаба в соцсети «Фейсбук».
Между тем, напомним, в Иркутской области зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросам пенсионной реформы. Подгруппа будет сбирать подписи за формулировку вопроса в так называемой «алтайской» редакции – и неизбежно конкурировать с другими, идеологически близкими группами противников повышения пенсионного возраста. Впрочем, этот процесс «размывания голосов» будет происходить по всей стране, делая идею проведения референдума почти несбыточной. Группа предложила вопрос для проведения референдума в следующей формулировке: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».
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