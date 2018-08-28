Осень в Иркутске начнётся с очередных протестов «против пенсионного геноцида»

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сразу две политические силы анонсировали акции протестов против планов федеральных властей повысить пенсионный возраст. Выступления в начале сентября проведут коммунисты и сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Так, КПРФ 4 сентября собирается провести общеобластной митинг, чтобы «дать отпор пенсионному геноциду».

– Власти сделали ещё один шаг на пути к увеличению пенсионного возраста: они якобы выслушали мнение общества, проведя в Госдуме слушания из заранее подобранных экспертов, лояльно относящихся к так называемой «пенсионной реформе». При этом они продолжают игнорировать мнение большинства граждан, которые выступают – по всем опросам – против чудовищного закона, – отмечается в заявлении обкома КПРФ.

Митинг будет проходить в символическом месте на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина у памятника Владимиру Ленину.

Вслед за коммунистами иркутский штаб Алексея Навального намерен провести акцию 9 сентября, в единый день голосования, когда в Иркутской области будут проходить выборы в Законодательное собрание. Впрочем, сторонники оппозиционера намерены провести митинги именно 9 сентября по всей стране. «Навальнисты» подали в администрацию Иркутска уведомление о митинге в 500 человек на площади 50-летия Октября, сообщается на странице штаба в соцсети «Фейсбук».

Между тем, напомним, в Иркутской области зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросам пенсионной реформы. Подгруппа будет сбирать подписи за формулировку вопроса в так называемой «алтайской» редакции – и неизбежно конкурировать с другими, идеологически близкими группами противников повышения пенсионного возраста. Впрочем, этот процесс «размывания голосов» будет происходить по всей стране, делая идею проведения референдума почти несбыточной. Группа предложила вопрос для проведения референдума в следующей формулировке: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

Заметим, что последний раз референдум в России проводился в 1993 году, уже после чего была принята действующая российская Конституция. Формально он назывался «всенародным голосованием», чтобы обойти требование закона «О референдуме РСФСР» и утвердить назревшие на тот момент правовые основы под изменившимся социально-экономическим и политическим укладом в государстве Россия, бывшей республике СССР.

Напомним, что планы властей Российской Федерации по изменению срока выхода на пенсию вызывают резкое отторжение в обществе, в экспертных кругах. Так, например, представляющий КПРФ депутат Госдумы Михаил Щапов считает, что для решения проблемы дефицита ПФР есть другие выходы. Ему видится, что нужно увеличивать бюджетные вливания в ПФР, который уже сейчас на 40% дотируется из федеральной казны. Парламентарий настаивает на том, что правительство РФ должно отозвать законопроект и полностью пересмотреть налоговую и бюджетную политику. Её приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев.