"Остальные были хуже": Сергей Сокол прокомментировал победу Юрия Кариха на выборах в Тулуне

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Победу однопартийца Юрия Кариха на выборах мэра Тулуна прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол на пресс-конференции 9 сентября. Напомним, Юрий Карих, действующий мэр Тулуна, в адрес которого многократно звучала критика за нерасторопность в ликвидации последствий катастрофического наводнения, переизбрался на новый срок при поддержке 43% избирателей. Его соперник, коммунист Александр Кутковой, набрал вдвое меньше – 24%. Для многих победа Кариха стала сюрпризом – слишком нелогично это было после того, как все лето мэра «склоняли» по всей вертикали власти за происходящее на его территории. Тем не менее, победу он одержал убедительную. - Я уважаю Кариха. Конечно, на его долю как мэра выпала тяжелая ноша. Наверное, с ней было непросто справиться так, чтобы все поддержали. Думаю, что причиной его успеха на выборах стало то, что остальные кандидаты были просто хуже. Не в обиду Юрию Кариху – он молодец, как мог, он управлялся. Но, боюсь, там предстоит еще очень много работы, в том числе определенного внешнего управления. Мы понимаем, что там этим летом все не закончится. Там надо будет еще годами трудиться, и ему придется очень серьезно помогать, вплоть до какого-то внешнего десанта туда направлять, чтобы как-то привести как можно скорее ситуацию в нормальное состояние. Очень хорошо, что федеральные структуры помогают. Президент три раза прилетал туда, беспрецедентный случай, - прокомментировал итог выборов в Тулуне Сергей Сокол. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: выборы

единая россия

муниципальные выборы

паводки лето 2019

сергей сокол

тулун

юрий карих Тэги: View the discussion thread.