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23.05.2018

Отчеты о деятельности депутатов ЗС разместят на сайте облпарламента

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области началась подготовка итоговых отчетов депутатов регионального парламента о работе за созыв, начиная с сентября 2013 года. Они будут размещены на личной странице каждого парламентария на официальном сайте ЗС в разделе «О Собрании».

Как сообщает пресс-служба ЗС, соответствующее распоряжение об этом подписал председатель Заксобрания Приангарья Сергей Брилка.

В настоящий момент такие отчеты уже разместили вице-спикер, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, депутаты Владимир Новожилов и Геннадий Истомин.

– Следуя политике открытости, на сайте областного парламента ежеквартально публикуются сводные отчеты о деятельности Законодательного собрания, включающие, в том числе, результаты работы комитетов и комиссий, подразделений аппарата ЗС. За весь период работы второго созыва депутаты подготовят еще и индивидуальные отчеты, которые должны быть опубликованы на сайте до завершения полномочий областного парламента второго созыва, – сказал Сергей Брилка.

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