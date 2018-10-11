Отраслевые министерства до весны должны разработать с муниципалитетами кадровую политику Приангарья

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Концепцию кадровой политики по отраслям разработают региональные министерства и муниципальные образования Иркутской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках подписанного им распоряжения «О кадровой политике в Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба регправительства, в документе отражены задачи органов исполнительной власти Иркутской области по формированию и развитию высокопрофессионального кадрового потенциала в регионе, соответствующего условиям разработки проекта Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы.

Согласно распоряжению, концепция кадровой политики в соответствующих сферах деятельности должна быть разработана отраслевыми министерствами во взаимодействии с муниципалитетами до 1 марта 2019 года. Документ должен будет отражать действительную ситуацию с кадрами и пути решения возможных проблем в каждой отрасли.

Отмечается, что в рамках работы над документом должны быть сформированы мероприятия раздела «Кадровая политика» Госплана по направлениям: обеспечение социальной сферы и экономики Иркутской области необходимыми кадрами, улучшение жилищных условий работников, предоставление им дополнительных гарантий, возможности трудоустройства и получение трудового опыта для молодежи, с указанием необходимого объема финансирования и целевых показателей.

– Реализация Госплана во многом зависит от решения кадровых вопросов региона, таких как увеличение численности трудовых ресурсов и количества необходимых кадров для социальной сферы и реального сектора экономики региона. Мы нацелены на то, чтобы динамично развивать кадровую политику области, в том числе путем разработанных концепций в отраслях, – сообщила министр труда и занятости Наталья Воронцова.