Парламентарии Приангарья дадут право законодательной инициативы природоохранной прокуратуре и ТПП

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательным собранием Приангарья разрабатывается проект закона о внесении изменений в Устав Иркутской области, которым предлагается расширить круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в случае принятия изменений в Устав, вносить законопроекты в сфере природопользования сможет природоохранная прокуратура, в сфере экономики – Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

Как пояснил спикер ЗС Сергей Брилка, Законодательное собрание Иркутской области стремится к максимальной открытости в своей деятельности: по самым важным законопроектам проводятся публичное обсуждение, по остальным – привлекается профессиональное сообщество. «Такой подход позволяет сформировать выверенную позицию: услышать оценку разных сторон, просчитать последствия, то есть сделать законодательство наиболее сбалансированным», – отметил Сергей Брилка.

По мнению депутатов, наиболее эффективно специалисты в конкретных сферах могут проявить себя, воспользовавшись правом законодательной инициативы. Так, в этом году такое право получил молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской области. «От активности всех органов власти и групп населения зависит то, каким будет наше будущее. Специалисты как природоохранной прокуратуры, так и Торгово-промышленной палаты не раз доказывали свой профессионализм и вовлеченность в профильные сферы, поэтому мы считаем, что наделение их правом законодательной инициативы непременно даст свои плоды и принесет пользу Иркутской области», – подчеркнул Сергей Брилка.