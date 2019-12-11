Парламентарии Приангарья почтили память воинов, павших в боях при исполнении воинского долга

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный 25-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и памяти воинов, павших в боях при исполнении воинского долга, прошел 11 декабря в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, от имени областного парламента к участникам мероприятия обратился председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. В митинге также принял участие депутат ЗС, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Анатолий Обухов.

– Ровно четверть века назад началось одно из тяжелейших для нашей страны испытаний. Оно навсегда изменило судьбы тысяч россиян, среди которых и жители Иркутской области. Сегодня здесь присутствуют ветераны боевых действий, солдатские матери. Для вас эта военная операция – не просто страница истории. Вас и ваши семьи эта трагедия коснулась лично. Низкий поклон вам. Вечная память вашим боевым товарищам, вашим сыновьям, которые не вернулись домой. Для нас они навсегда останутся героями, которые с честью выполнили свой воинский долг. Пусть память о мужестве наших земляков станет залогом мирной жизни будущих поколений, – сказал Сергей Сокол.

Председатель также выразил благодарность всем тем, кто сейчас служит Отечеству, ведет патриотическую работу. Вместе с присутствующими участниками боевых действий на Северном Кавказе парламентарии возложили цветы к памятнику иркутянам, погибшим при выполнении воинского долга.