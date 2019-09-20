Парламентарии Заксобрания поздравили Сергея Серебренникова со вступлением в должность мэра Братска

Братск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области председатель областного парламента Сергей Сокол поздравил со вступлением в должность мэра города Братска Сергея Серебренникова.

– Потенциал таких территорий, как Братск – это слагаемое успешного развития всей Иркутской области. И эффективное использование этого потенциала во многом зависит от грамотных действий муниципальной власти. Законодательное Собрание всегда выступало за развитие института местного самоуправления, и мы продолжим работать в этом направлении. Конечно, опираясь на запрос жителей области, пожелания людей, которые звучали в ходе предвыборной кампании и которые мы слышим во время наших поездок в территории, – отметил Сергей Сокол.

Спикер поздравил Сергея Серебренникова с уверенной победой на выборах, которая, подчеркнул он, свидетельствует о доверии избирателей и достигнуты конкретных результатах в развитии города. Сергей Сокол пожелал вновь избранному мэру и его команде дальнейших успехов в работе на благо родного Братска и его жителей.

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовали депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных образований Приангарья, депутаты городской думы, почетные граждане Братска, ветераны, директора крупнейших предприятий города, руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, представители правоохранительных и надзорных органов, общественных организаций.