Парламентариям Приангарья рекомендуют принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск и Большой Луг

Балаганский район, Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области рекомендовано принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск Балаганского района и Большой Луг Шелеховского района с городских на сельские поселения.

Вопросы обсуждались 2 декабря на заседании комитета по госстроительству областного парламента.

Председатель комитета Виктор Побойкин сообщил, что по результатам выезда депутатов в Балаганск можно с уверенностью сказать, что население полностью поддерживает такую инициативу. С просьбой поддержать инициативу выступил и председатель думы Балаганска Михаил Хрипко. Он сообщил, что на слушаниях по этому вопросу присутствовали около 500 человек, за изменение статуса проголосовали 98% из них.

Минусы таких изменений, по их мнению, гораздо незначительнее плюсов. Отметим, что при этом 20 полномочий поселка передается на уровень района, сокращается два рабочих места в администрации – но уже достигнуто соглашение о трудоустройстве этих людей в исполнительной власти района.

По результатам обсуждения депутаты поддержали инициативу по смене статуса и рекомендовали сессии принять законопроект. Аналогичное решение было и по Большому Лугу.