Партийцы и молодогвардейцы «Единой России» оказали адресную помощь жителям Тулуна

Тулун, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В выходные партийцы и активисты «Молодой Гвардии» передали пострадавшим от наводнения в Тулуне семьям тёплые одеяла, продукты питания и памперсы для новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

В пятницу и субботу активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с членом Иркутского регионального политического совета партии Яковом Миндрулевым посетили Тулун и Тулунский район, где оказали адресную помощь нескольким пострадавшим от наводнения семьям. Волонтёры также навестили семьи, которым они помогали летом бороться с последствиями наводнения.

– Мы адресно привезли жителям Тулуна и Тулунского района то, что им было необходимо. В поездке мы проведали тех, кому помогали летом, во время наводнения. Кроме того, мы побывали в таких населенных пунктах Тулунского района, как Аршан, чтобы проверить, насколько правдивы сведения, которые пишут жители подтопленных территорий в соцсетях. Как оказалось, государственная комиссия по оценке жилья прошла позже срока. К несчастью, среди подрядных организаций, оказывающих услуги по капитальному ремонту, нередко встречаются нечестные предприниматели. Они собирают деньги с людей и попросту исчезают, – рассказал Яков Миндрулев.

Отметим, партия «Единая Россия» поддерживает контакт с людьми, которым помогала во время наводнения текущего года. В настоящий момент идет подготовка новогоднего представления для детей Тулуна, которых поздравят волонтеры от партии в конце декабря.