Партпроект «Единой России» «Новая жизнь» посетил исправительные колонии Иркутска и района

Иркутский район, Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Исправительные колонии №16 и 6 в Иркутске и районе 4 апреля посетили координатор регионального проекта «Новая жизнь» зампредседателя региональной контрольной комиссии ИРО «Единой России» Александр Кишко и председатель общественного совета партпроекта, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в ходе поездки Александра Кишко и Алексея Соболя сопровождали председатель Общественного совета при ГУФСИН по Иркутской области, зампредседателя Региональной контрольной комиссии ИРО партии Дмитрий Уфимцев, сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН Анатолий Кусков и Анастасия Терентьева. В исправительной колонии №19 поселка Маркова Иркутского района представители партпроекта посетили цеха консервирования овощей, деревообработки и металлообработки, участки по изготовлению деревянных срубов и колючей ленты, швейный и обувной цеха. Широкий ассортимент выпускаемой колониями продукции был представлен в магазине ИК-6 в Иркутске, располагающемся в одном из торговых центров города. – Вопрос трудовой адаптации напрямую связан с вопросом ресоциализации осужденных. В ходе посещения колоний мы осматривали производственные цеха и подразделения, в которых находящиеся в местах лишения свободы люди получают рабочие специальности. Это металлообработка, столярное и швейное дело и многие другие. То есть те специальности, которые могут быть востребованы на рынке труда, чтобы, покинув стены исправительного учреждения, человек мог свободно трудоустроиться, – рассказал координатор проекта. Алексей Соболь отметил, что для него как президента Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» такие поездки в исправительные колонии раскрывают возможности трудовой адаптации осужденных, помогают узнать, чем люди занимаются, находясь в местах лишения свободы, и какой профиль работы им можно будет предложить по окончанию срока заключения. В ходе экскурсии было отмечено, что во время отбывания наказания, осужденные завершают не оконченное ранее среднее образование, получают востребованные на рынке труда профессии и проходят трудовую адаптацию в производственных цехах. Число трудоустроенных осужденных составляет около 35% от общего количества, обеспечить всех работой невозможно из-за отсутствия постоянных производственных объемов. Сотрудники ГУФСИН выразили уверенность, что разносторонняя поддержка представителей общественности, бизнеса и власти поможет колониям расширить пакет заказов и получить крупные долгосрочные контракты. Сейчас деятельность проекта «Новая жизнь» можно условно разделить на два пласта работы – помощь в ресоциализации осужденных и трудовая адаптация. По словам координатора проекта, ресоциализации осужденных заключатся в восстановлении миграционных, семейных и других прав. Деятельность по трудовой адаптации предполагается в двух направлениях – квотирование рабочих мест и создание базовых предприятий на территории Иркутской области для трудоустройства этой категории граждан. Александр Кишко отметил, что в ближайшее время в рамках проекта «Новая жизнь» они совместно с Алексеем Соболем посетят оставшиеся колонии Иркутска и часть исправительных учреждений Ангарска. Это необходимо для более полного понимания объема профессиональной деятельности, которую можно предложить бывшим осужденным. Ежегодно из учреждений ГУФСИН по Иркутской области освобождаются около четырех тысяч человек, 80 процентов из них являются жителями региона. Наиболее социально дезадаптированными являются граждане, освободившиеся по концу срока: во время отбывания наказания они не принимают участие в проводимых воспитательных мероприятиях, допускают нарушения, в отношении них не применяются перевод на колонию-поселение и условно-досрочное освобождение. После освобождения многие граждане сталкиваются с множеством социально-бытовых проблем, совершают повторные преступления. Проект «Новая жизнь» призван создать условия для социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных за счет координации работы субъектов профилактики преступности, профильных министерств и представителей общественности. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей соболь

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