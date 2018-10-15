Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках регионов по благоустройству дворов

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Партпроект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств. Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев, сообщает пресс-служба партии. – С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству, – заявил Павел Качкаев. Он также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ. По словам Павла Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам. – Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта. Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация, – заключил координатор «Городской среды». Павел Качкаев отметил, что создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – прямое поручение Президента, данное им в «майском указе», – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30%. Координатор партпроекта «Городская среда» в Иркутской области Александр Городской сообщил, что активисты партпроекта ведут постоянный мониторинг состояния объектов, благоустроенных в рамках проекта. Он напомнил, что всего в этом году в Приангарье идет благоустройство в 198-и дворах, 55-и общественных пространствах и 10-и парках. – Мониторинг прозрачности информации госзакупок – еще одна мера контроля, которая обеспечит наибольшую прозрачность и повысит информированность жителей. По результатам мониторинга любой желающий сможет самостоятельно проверить, как реализовались средства на благоустройство конкретного двора или общественного пространства, что является важной составляющей проекта. В рамках подготовки к проведению мониторинга нами произведен отбор извещений о закупках, и их номера направлены в адрес координатора федерального партийного проекта «Городская среда», – отметил Александр Городской. Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр городской

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