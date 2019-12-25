Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории

Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента. В рамках рабочей поездки в Осинский район 25 декабря спикер обсудил перспективы дальнейшего развития территории с мэром района, главами поселений, председателем и депутатами районной думы. Участие в совещании также приняли депутаты областного парламента от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьма Алдаров и Анатолий Аблов. – Осинский район – одна из крупнейших территорий Усть-Ордынского Бурятского округа по лесозаготовкам, производству сельхозпродукции. Район развивается, застраивается, но вопросов и проблем еще много, – заметил Сергей Сокол. – Необходимо приводить в порядок дороги, особенно межмуниципальные, решать проблему с качественной питьевой водой, строить и ремонтировать социальные объекты: школы, детские сады. Как рассказал мэр Осинского района Виктор Мантыков, население района с каждым годом увеличивается, и сегодня, подтвердил он, основная задача – это капитальный ремонт социальных объектов. Большая их часть была построена в 80-е годы и уже не соответствуют нормам СанПиН. По словам мэра, сегодня готовится проектно-сметная документация на строительство школ в селе Бильчир на 250 мест, селе Оса, детских садов в селах Унгин, Ново-Ленино, МО Бурят-Янгуты. Особого внимания требуют и вопросы по строительству ФАПов. Говоря о перспективах развития территории глава Осы Владислав Максименко напомнил, что на границе поселков Осы и Майска есть месторождения нефти и газа, но сейчас шахты законсервированы, а собственник не может и не хочет эксплуатировать месторождения. – Эти месторождения могут дать серьезный толчок для развития района, и сегодня нам требуется поддержка в установлении права собственности, – отметил глава поселка. Также участники встречи отметили, что необходима поддержка Законодательного собрания и для включения в бюджет области средств на строительство дороги Майск–Рассвет, по которой тысячи жителей и гостей области ежегодно едут на отдых. Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров напомнил, что объекты не могут быть включены в рейтинг регионального Министроя, и на них не могут быть выделены средства, если не готовы в срок все документы, в том числе проектно-сметная документация. Кроме того, он обратил внимание на то, что начинается реализация масштабного проекта «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которого предусмотрены федеральные средства, и муниципалитетам необходимо быть готовыми к участию в программе. – Необходимо вместе выработать консолидированную позицию и не упустить возможность получить федеральные средства, – подчеркнул парламентарий. По его словам, область может рассчитывать на получение нескольких миллиардов рублей, но пока от муниципальных образований нет проектов на эти суммы. Завершая встречу, Сергей Сокол отметил, что все предложения и замечания, озвученные сегодня, будут подробно проработаны, и добавил, что депутаты Законодательного собрания всегда готовы помочь с продвижением интересов территорий, включением финансирования необходимых объектов в областной бюджет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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