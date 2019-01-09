Первые в 2019 году выборы в Иркутской области проведут в Черемховском и Нижнеилимском районах

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области первые в 2019 году выборы пройдут 3 марта в Черемховском и Нижнеилимском районах. Досрочно изберут мэра Черемховского района и проведут довыборы в думу Новоигирминского городского поселения по четырем незамещенным мандатам в двух округах.

Напомним, место мэра Черемховского района стало вакантно после того, как прежний руководитель муниципального образования Виктор Побойкин был избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области в сентябре 2018 года. По данным на утро 9 января еще никто из кандидатов не представил документы о выдвижении, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Между тем, как сообщили Телеинформу в пресс-службе обкома КПРФ, 8 января бюро Черемховского горкома партии решило выдвинуть на этот пост депутата думы Свирска Сергея Марача. В настоящее время готовятся соответствующие документы для передачи в территориальную избирательную комиссию

В Новоигирминском городском поселении назначать дополнительные выборы пришлось, поскольку четыре депутата сложили полномочия досрочно. Как рассказал председатель Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии Николай Юмашев, парламентские партии уведомили теризбирком о проведении мероприятий по выдвижению своих кандидатов на этих муниципальных выборах.