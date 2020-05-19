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Политическая жизнь в Иркутской области
|20.05.2020
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Первым зампредом правительства Иркутской области утвержден Руслан Ситников
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Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На должность первого заместителя председателя правительства Иркутской области согласована кандидатура Руслана Ситникова.
Его кандидатуру на эту должность на сессии Законодательного собрания Приангарья 20 мая выдвинул временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.
Руслан Ситников рассказал о ближайших планах исполнительной власти региона. В рамках сессии состоялась процедура тайного голосования. За его кандидатуру проголосовало 24 человека, против – 15.
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