Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание думы Иркутска планируют провести 17 сентября. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Иркутской области, член КПРФ Ольга Носенко на пресс-конференции, посвященной итогам прошедших муниципальных выборов в регионе.

– Мы уже определили ряд задач, которые предстоит решать в ближайшее время. Первая сессия городской думы назначена уже на 17 сентября. Это очень близкий срок, чтобы провести все необходимые консультации, чтобы первое заседание прошло в конструктивном режиме, – отметила Ольга Носенко.

Она также добавила, что это важно, поскольку на первом заседании будет избран председатель думы, его заместители, а также определится состав всех думских комиссий. Именно при таком раскладе сил депутатам предстоит работать все пять лет и решать задачи, которые в том числе поставили перед народными избранниками жители Иркутска.

Комментируя предвыборную кампанию в городскую думу, депутат Заксобрания подчеркнула, что она была сложная.

– Мы понимаем, почему не прошли те депутаты, которые не пошли по пути подвоза и подкупа избирателей. Например, по 31 округу Максиму Дудину не хватило всего 120 голосов. Все 870 человек, которые проголосовали за него, - это те люди, которых он убедил в ходе своей предвыборной кампании. То же самое и по другим округам. Коммунисты боролись честно, – заявила Ольга Носенко.