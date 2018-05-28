Платформу «Единой России» по проведению электронного предварительного голосования проверили эксперты

Москва, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» предоставила для оценки защищенности свою платформу по проведению электронного предварительного голосования (ПГ), которое проходит с 28 мая по 1 июня 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, независимые эксперты заявили о прозрачности и надежности электронной системы предварительного голосования (ПГ) «Единой России». Об этом рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков, отметив, что фактически в этом году впервые в России будет проведено онлайн-голосование избирателей. Опыт проведения голосования будет передан в Центризбирком.

– На прошедшей конференции «Единой России» был взят курс на цифровизацию партии. Электронное голосование как раз является примером реализации этого курса. Мы в первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки или двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок, верификации и голосования. Также пригласили независимых экспертов, которые оценили уровень защищенности и прозрачности нашей платформы, – рассказал Максим Жаворонков.

Он отметил, что защищены от фальсификаций не только интерфейс голосования для выборщиков, но и система хранения данных.

– Информация об участниках голосования хранится в информационной системе «Вся Россия», аттестованной на соответствие второму уровню защищенности персональных данных. Данные, которые передаются в нее через интернет, защищены шифрованием для предотвращения перехвата трафика и атак, – заключил он.

По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плутогаренко, «Единая Россия» сделала заявку на технологическую революцию в сфере организации выборов.

– Прорывом можно было бы назвать голосование на блокчейне. Но и предоставленную возможность голосовать за кандидатов онлайн, соблюдая все меры безопасности и защиты от накруток и фальсификаций, считаю очевидным прогрессом, – заявил он.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин обратил внимание на то, что алгоритм электронного ПГ исключает возможность недобросовестного использования голосов избирателей.

– Для этого предусмотрены и очное предоставление персональных данных и согласия на их обработку, и передача данных о результатах электронного голосования до открытия участков во избежание двойного голосования, и другие меры. Это сделает доверие к процессу выборов максимальным, – полагает он.

Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников отметил, что электронное ПГ является верным шагом как на пути к открытости, так и в сторону реальных карьерных лифтов.

– Поэтому нам было важно посмотреть на систему электронного голосования «Единой России» и оценить ее надежность. Партия предприняла все необходимые меры, чтобы защитить голосование от любых фальсификаций и нарушений. Очень важно не сворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всех уровнях управления в Партии, – заявил эксперт.

С ним согласился и член Экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Госдуме, директор юридической компании Heads Consulting Никита Куликов, который назвал это важным экспериментом и шагом к полной цифровизации российской выборной системы. По его словам, предложенный вариант аутентификации выборщиков выглядит защищенным от манипуляций, так как аналогичные процедуры предусмотрены при получении ключа электронной цифровой подписи и уже положительно себя зарекомендовали.

– В целом, осталось только данную процедуру перевести на блокчейн, и тогда по уровню защищенности от внешнего вмешательства такие выборы просто не будут иметь аналогов, – заявил он.

Напомним, что проголосовать за того или иного кандидата-участника ПГ можно будет 3 июня, придя на счетный участок, либо с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн через личный кабинет на сайте « Электронное предварительное голосование ».