Площадку Ассоциации муниципальных образований Иркутской области предложено расширить

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Площадку Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области необходимо расширить. Она должна включить в себя все муниципальные образования региона – как первого, так и второго уровня. Объединение необходимо провести в 2020 году, заявил 10 февраля во время открытия заседания организации с участием полпреда президента России Сергея Меняйло врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – Я также считаю, что Ассоциация муниципальных образований Иркутской области и Региональный совет при губернаторе должны взаимодействовать между собой. Уверен, что только совместная работа по всем вопросам может дать положительный эффект, – сказал глава региона. Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол поддержал эту позицию, отметив, что на площадке АМО обсуждаются все самые жизненно важные вопросы местного уровня. – Эта организация предусмотрена законом, и членство в ней означает, что вас обязательно услышат. У нас ни один законопроект не принимается без экспертизы АМО. Также есть ещё много моментов, в которых организация является хорошим инструментом, – сказал он. – У нас были какие-то политические турбулентности. Был создан Региональный совет. Он тоже имеет право на жизнь, но мы в Законодательном собрании больше имели дело именно с представителями Ассоциации. То, что касается консолидированного мнения муниципалитетов, особенно, что касается бюджетного процесса, – это важнейшая тема, которую мы ставим во главу угла. Как отметил Сергей Меняйло, в Иркутской области более 450 муниципальных образований. В регионе сложилась хорошая практика их взаимодействия с органами государственной власти, что поможет в решении задач 2020 года. А это и организационная поддержка всероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ, содействие избирательным комиссиям по подготовке к выборам губернатора и муниципальным выборам, содействие в организации Всероссийской переписи населения, а также празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. – Я хочу отметить, что политическая турбулентность хороша во время выборов. Выборы закончились, начинается работа на благо тех людей, который вас избрали. Нельзя относиться к муниципальным образованиям в зависимости от личных симпатий и антипатий. На площадке Ассоциации муниципальных образований не должно быть политических дискуссий, – отметил Сергей Меняйло. – Эта площадка, которая может и должна оказывать помощь органам власти в решении проблем, которые возникают в муниципалитетах. Гражданин Российской Федерации должен жить одинаково на всей территории. Коммунизм построить в отдельно взятом муниципалитете или регионе невозможно. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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