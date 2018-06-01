По данным на 15.00 3 июня в Приангарье на праймериз «Единой России» проголосовало около 64 тысячи избирателей

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается предварительное голосование для определения кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона этой осенью.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, по состоянию на 15.00 3 июня в Иркутской области на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали около 63 тысячи 819 жителей. Всего в Приангарье работают 350 счетных участков. Жители региона определяют будущих кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на выборы депутатов областного парламента.

Напомним, в 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в том числе в Иркутской области.