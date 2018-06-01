ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
03.06.2018

По данным на 15.00 3 июня в Приангарье на праймериз «Единой России» проголосовало около 64 тысячи избирателей

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается предварительное голосование для определения кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона этой осенью.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, по состоянию на 15.00 3 июня в Иркутской области на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали около 63 тысячи 819 жителей. Всего в Приангарье работают 350 счетных участков. Жители региона определяют будущих кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на выборы депутатов областного парламента.

Напомним, в 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в том числе в Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске