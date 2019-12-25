По инициативе Андрея Чернышева в отдаленном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы»

Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря инициативе депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в Правобережном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Услуги центра востребованы в Братске, но до сих пор правобережцы могли их получить только в офисе поселка Энергетик. Административные районы города достаточно удалены друг от друга, поэтому обращение в МФЦ доставляло людям массу неудобств.

– В мой адрес поступило много просьб от жителей Гидростроителя, Осиновки и Сухого о необходимости организации филиала МФЦ на Правом берегу, – отметил Андрей Чернышёв. – Совместно с депутатом городской Думы Александром Дубровиным мы провели переговоры с руководством «Иркутского Областного Многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг», обращались в Минэкономразвития Иркутской области и получили поддержку.

Сейчас жители отдаленного района могут получить необходимые услуги по адресу ул. Вокзальная, 2 А. Пока здесь работает один специалист, но уже весной в Правобережье Братска запланировано открытие полноценного отделения МФЦ «Мои документы».