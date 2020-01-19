По решению суда отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия»

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению Кировского районного суда Иркутска отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия». Заседание состоялось 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

С иском к губернатору обратился прокурор области и потребовал признать увольнение министра лесного комплекса в связи с добровольной отставкой незаконным.

– Основанием для предъявления иска послужило вступившее в законную силу решение Кировского районного суда города Иркутска от 23 июля 2019 года об удовлетворении административного иска прокурора области о признании незаконным бездействия бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, выразившееся в непринятии указа об освобождении от должности регионального министра лесного комплекса в связи с утратой доверия, – сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорской проверкой установлено, что Сергей Шеверда, будучи лицом, занимавшим государственную должность, представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что в силу требований федерального закона «О противодействии коррупции» влечет увольнение в связи с утратой доверия.

Вместе с тем, вопреки судебному акту, Сергей Левченко издал указ об освобождении Сергея Шеверды от занимаемой должности в связи с его добровольной отставкой.

В судебном заседании по гражданскому делу представитель ответчика заявил о признании иска прокурора области и представил соответствующий указ временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об изменении формулировки увольнения.

Принципиальная позиция прокуратуры позволила привлечь экс-министра лесного комплекса к юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Напомним, Сергей Шеверда, арестованный по уголовному делу за превышение полномочий, «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона.

Также напомним, 1 августа стало известно, что следственными органами СУ СКР по Иркутской области предъявлены обвинения в окончательной редакции министру лесного комплекса Сергею Шеверде, его бывшему заместителю и другим фигурантам уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь». Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, составляющему более 50 томов. Сергею Шеверде предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 260 УК РФ – пособничество незаконной рубке лесных насаждений, частью 5 статьи 33, статьи 262 УК РФ – пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Громкое задержание министра прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда Сергей Шеверда отправился во время внезапного отпуска. Пожароопасный сезон, заметим, сейчас в самом разгаре, потому новость о «плановом отдыхе» главы Минлеса выглядит, мягко говоря, странно. Позже выяснилось, что он отправился в отпуск аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбуждённого ранее дела.

Сергея Шеверду задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту и оперативно доставили в Иркутск, где 7 июня ему предъявили обвинение, а Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Министру предъявлено стандартное для большинства чиновников, попадающих в поле зрения правоохранителей, обвинение в превышении должностных полномочий. Ранее против Сергея Шеверды было возбуждено уголовное дело, касающееся скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года.

Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания. Инцидент прокомментировал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Несмотря на арест, чиновник продолжает занимать пост министра.