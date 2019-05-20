Почти 40 кандидатов вышли из предвыборной гонки «Единой России» в Иркутской области

Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования прошло 17 мая в исполкоме иркутского отделения партии «Единая Россия». В повестке дня – 78 пунктов. Помимо рассмотрения вопросов, связанных с работой средств массовой информации в единый день голосования, и обсуждения организационных моментов, оргкомитет аннулировал регистрацию ряда кандидатов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Как сообщили в оргкомитете, было рассмотрено 39 заявлений об аннулировании регистрации. По словам первого заместителя руководителя РИК ИРО «Единая Россия» Дмитрия Мясникова, отказ кандидатов от регистрации – обычное явление для предварительного голосования. Трезво взвесив свои возможности, некоторые кандидаты понимают, что на данный момент не готовы к конкурентной борьбе, и выходят из предвыборной гонки «Единой России», рассчитывая позже пойти самовыдвиженцами – в статусе, который, по большому счету, ни к чему не обязывает.

Еще одна из причин отзыва заявлений об участии в предварительном голосовании связана с тем, что участие в этом процессе отнимает много сил и времени, и кандидаты сочли за лучшее сосредоточиться на работе по месту своего основного трудоустройства. В частности, это касается некоторых из кандидатов, так или иначе связанных с администрацией Иркутска.

Также оргкомитет принял решение об отказе в регистрации еще нескольких кандидатов, допустивших ошибки в подготовке документов или не предоставивших полный пакет документов.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут муниципальные выборы. В Иркутске, где осенью будут избирать думу, в день предварительного голосования откроется 37 счетных участков.