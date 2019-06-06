Поддержанный ЗС Приангарья проект закона об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов принят в первом чтении

Москва, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении принят проект федерального закона, упрощающего порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Напомним, законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Решение о направлении положительного отзыва на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12(1) Федерального закона «О противодействии коррупции» было принято на майской сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.

В частности, законопроектом предлагается устранить необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок: земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Как подчеркнул председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Виктор Побойкин, во время рабочих поездок парламентариев в территории депутаты сельских дум, а это учителя, врачи, социальные работники и работники предприятий, обращали внимание на сложности, связанные с декларированием доходов.

– В сельских думах люди работают в основном на общественных началах. Их доход – это заработная плата на постоянном месте работы. Сбор необходимых для декларирования справок довольно трудоемкий процесс, отнимающий много времени и отвлекающий не только от основной работы, но и от исполнения депутатских полномочий. Принятие данной законодательной инициативы позволит сделать эту процедуру проще, а значит, у депутатов будет больше времени на решение вопросов местного значения, – заметил Виктор Побойкин.