Подследственный Сергей Шеверда решил уйти в отставку с поста главы Минлеса Иркутской области

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Шеверда, арестованный по уголовному делу за превышение полномочий, «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона. Об этом сообщается на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук».

В публикации отмечается, что Сергей Шеверда был идейным вдохновителем пилотного проекта по маркировке древесины, благодаря которому незаконные рубки в регионе снизились в два раза только за один год.

Также, по данным регправительства, Рослесхоз подтверждает значительное снижение незаконных рубок в регионе – на 46%, и указывает, что опыт Иркутской области изучается и применяется другими регионами Сибирского федерального округа.

Напомним, 1 августа стало известно, что следственными органами СУ СКР по Иркутской области предъявлены обвинения в окончательной редакции министру лесного комплекса Сергею Шеверде, его бывшему заместителю и другим фигурантам уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь». Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, составляющему более 50 томов. Сергею Шеверде предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 260 УК РФ – пособничество незаконной рубке лесных насаждений, частью 5 статьи 33, статьи 262 УК РФ – пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Громкое задержание министра прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда Сергей Шеверда отправился во время внезапного отпуска. Пожароопасный сезон, заметим, сейчас в самом разгаре, потому новость о «плановом отдыхе» главы Минлеса выглядит, мягко говоря, странно. Позже выяснилось, что он отправился в отпуск аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбуждённого ранее дела.

Сергея Шеверду задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту и оперативно доставили в Иркутск, где 7 июня ему предъявили обвинение, а Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Министру предъявлено стандартное для большинства чиновников, попадающих в поле зрения правоохранителей, обвинение в превышении должностных полномочий. Ранее против Сергея Шеверды было возбуждено уголовное дело, касающееся скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года.

Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания. Инцидент прокомментировал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Несмотря на арест, чиновник продолжает занимать пост министра.