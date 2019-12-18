Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря. На заседании обсудили итоги проекта партии «Единая Россия» за 2019 год, а также обсудили план развития проекта на следующий год. Также, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, общественный совет поздравил спортсменов, которые заняли третье место по лыжным гонкам в программе объединенного спорта (дети с ОВЗ и дети без отклонения в развитии) всероссийской спартакиады специальной Олимпиады России в Новосибирской области. Во время видеоконференции ребята из «Специальной (коррекционной) школы-интернат» №19 Тайшета и школы села Анга Качугского района поделились своими впечатлениями. Юные спортсмены рассказали про соревнования с командами, которые приехали из 16 городов России, про интересную культурную программу, про свой первый полет на самолете. Дети настроены решительно на покорение новых вершин, ведь бронзовые медали, даже на таких статусных соревнованиях, это не предел. Особые поздравления и слова благодарности получили тренеры по лыжным гонкам Михаил Жохов и Василий Петров. Совет подвел итоги о доступности физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. За время действия проекта значительно увеличилось количество спортивных мероприятий для детей с ОВЗ. Было отмечено, что на новых и отремонтированных объектах возведены пандусы, установлены кнопки вызова персонала, специальные уборные и широкие дверные проемы. Обсудили доступность объектов социальной инфраструктуры – результаты мониторингов кинотеатров и поликлиник. Не все объекты соответствуют доступности, но при этом отмечено, что, не смотря на неадаптированную инфраструктуру, персонал заведений всегда готов прийти на помощь, чтобы человек в итоге получил такую же услугу, как и все остальные. Особое внимание общественным советом было уделено развитию проекта в социальных сетях. Все присутствующие отметили, что это важная часть деятельности совета. Необходимая и важная информация о проекте должна появляться как в СМИ, так и в социальных сетях, чтобы люди были полностью проинформированы о своих правах и возможностях. У людей с ОВЗ и инвалидностью должна быть полная картина о возможностях в регионе и в стране, а также должна быть информация, куда могут обратиться за помощью и консультацией люди. В следующем году планируется продолжать мониторинг доступности социальных объектов. Особое внимание планируют уделить информированию людей о проекте «Единая страна – доступная среда». На заседании обсудили вопрос о поиске новых форм и мероприятий для людей с ОВЗ, которые в 2020 году будут разработаны. – Необходимо продвигать проект, делать его инструментом информирования отдельных категорий людей, с целью улучшения их качества жизни, – отметила координатор проекта Ирина Синцова. Также она проинформировала о принятых законах области, влияющих на решение проблем людей с ОВЗ и инвалидностью – о горячем двухразовом питании школьников с ОВЗ и детей инвалидов, о компенсации питания школьникам, находящимся на надомном обучении. Также этими льготами будут пользоваться дети, обучающиеся в школах и уже достигшие 18 лет. Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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