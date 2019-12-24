Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»

Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.

Как сообщает пресс-служба партии, в работе конференции приняли участие 52 партийцы. Начало мероприятия ознаменовалось торжественным моментом – вступлением в ряды «Единой России». Обсудили вопросы ротации внутри отделения, а также вручили благодарственные письма участникам интеллектуальной игры «РосКвиз».

Кроме того, с докладом выступил исполнительный секретарь местного отделения партии Надежды Шеремет об итогах работы отделения и о партпроектах, которые реализовали в Иркутском районе в 2019 году.

На политконференции был избран новый секретарь иркутского районного отделения партии мэр района Леонид Фролов. Мэр района неоднократно оказывал помощь и содействие во всех партийных проектах, в которых участвует район.