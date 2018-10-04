Политобозреватель Галина Солонина - о том, что удалось сделать команде губернатора Иркутской области за три года

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Трехлетие губернаторства Сергея Левченко расставляет точки над «i» всего периода его правления. И хотя до завершения срока полномочий еще остаются два года, очевидно, что совершить какой-то прорыв, реализовать новые проекты у команды действующего губернатора уже не хватит ни ресурсов, ни времени, считает политический обозреватель Галина Солонина. Напомним, Телеинформ традиционно публикует мнения экспертов по поводу промежуточных итогов работы первых лиц в региональной исполнительной власти. Своими оценками трехлетия губернаторства Сергея Левченко уже поделились политологи Юрий Пронин и Сергей Шмидт. По мнению политического обозревателя Галины Солониной, пока удалось «заложить первые камни», капсулы времени, но дальше PR дело не сдвинется. Так что уже сейчас можно сказать, чем отметился Сергей Левченко в истории Иркутской области. Конечно, отмечает она, рассматривая вопрос качества губернаторского правления того или иного политического персонажа в современных российских условиях, довольно сложно найти адекватную систему мер и весов. Все губернаторы должны обеспечивать исполнение определенных обязательств: выплачивать и повышать зарплату сотрудникам бюджетной сферы, строить детские сады, расселять ветхий жилой фонд, давать квартиры сиротам и т.д. Если это не делается, появляются предписания, уголовные дела, отрешение от власти и т.д. - Поэтому, не залезая в дебри теорий управления, критериев эффективности, рейтингов политической устойчивости и т.д., позволю себе применить аналоговый метод оценки. Что было сделано к трехлетнему сроку ближайшими предшественниками Сергея Левченко? Губернатор Дмитрий Мезенцев (2009 - 2012 годы – прим. ред.) к трехлетию своего правления уже реализовал проект под названием «Празднование 350-летия Иркутска»: завершалось строительство 130 квартала, были сданы Новая набережная, Московские ворота, множество малых архитектурных форм, - отмечает эксперт. Можно сказать, что Мезенцев за три года выполнил свой главный проект на посту губернатора Иркутской области и уже испытывал кризис идей. В истории Иркутской области он останется как губернатор, сделавший Иркутск одним из самых привлекательных городов Сибири. У губернатора Сергея Ерощенко (2012 - 2015 годы) к трехлетию был детально разработан пакет значительных инфраструктурных проектов. Например, по строительству нового аэропорта Иркутска. Строительство новой взлетно-посадочной полосы было предусмотрено в федеральной программе, средства – заложены в бюджете России, нашлись инвесторы на строительство новых терминалов, сопутствующей инфраструктуры, сервисных компаний и др. Среди проектов предшественника нынешнего губернатора - глобальная реконструкция Байкальского тракта, создание территории опережающего социально-экономического развития Усолье-Сибирское и др. Был разработан план экономического развития Иркутской области, началась его реализация, благодаря чему бюджет Иркутской области до сих пор получает ежегодный прирост по доходам. Заявлены гуманитарные проекты, в том числе, по развитию высшего образования, по созданию образовательного комплекса – кадетского корпуса, суворовского училища на площадке бывшего ИВВАИУ. Министерство обороны по просьбе Сергея Ерощенко приступило к передаче объектов недвижимости в собственность области. Одним из самых значимых проектов стало закрытие БЦБК, это произошло в 2013 году. - Чем отметился к своему трехлетию губернатор Сергей Левченко? Он попытался повторить юбилейный проект Мезенцева, но в масштабах всего региона, а не одного города, пышно отпраздновав в 2017 году 80-летие Иркутской области. Но с материальными свидетельствами этого праздника не получилось: никакого нового 130 квартала, разумеется, не возникло. Проекты Ерощенко команда действующего губернатора в основном тихо похоронила, – считает Галина Солонина. Речь идет о новом аэропорте, доведении Байкальского тракта в новом исполнении до Листвянки, о развитии площадки ИВВАИУ. Другие проекты, остановить которые не представлялось возможным, заторможены. Например, в ТОСЭР Усолье-Сибирское до сих пор смогли «зайти» всего два резидента. Не сделано ничего зримого по проекту ликвидации накопленного экологического ущерба от БЦБК: лигниновые карты остаются нерекультивированными, новый теплоисточник не построен, рабочие места для жителей города не создаются. Не вышло пока и с реализацией собственных идей Сергея Левченко - тех же «народных предприятий». Оказалось, что на практике их создать не так легко. Так что даже сам инициатор о них больше не вспоминает. Возможно, на звание «проекта Сергея Левченко» может претендовать некоторая активизация в сфере лесной промышленности. За время правления коммуниста под вырубку ушли беспрецедентные площади лесов, и процесс только нарастает. Параллельно с этим растет экспорт древесины в Китай и налоговые отчисления в бюджет Иркутской области. В целом же ситуация в Иркутской области депрессивная, наблюдается усиливающийся отток молодежи в другие регионы страны. Идеи, как остановить этот процесс, из уст губернатора пока не прозвучали. - Два месяца назад губернатор заявил о том, что планирует разработать пятилетний план развития Иркутской области. Но возникает резонный вопрос: где была эта идея три года назад, когда на ее реализацию как раз у него было пять лет? Теперь же осталось всего два года, остальное – за рамками срока полномочий Сергея Левченко. В свое время он сам возмущался, что его предшественники раздавали обещания, выполнять которые теперь приходится ему, и жестко порицал такую практику. Теперь же кардинально сменил подходы, - добавляет Галина Солонина. С другими мнениями по теме трехлетних итогов работы Сергея Левченко можно ознакомиться по ссылкам ниже: Сергей Шмидт Юрий Пронин Сергей Шишкин Владислав Шиндяев ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... галина солонина

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