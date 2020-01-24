Полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» проведут в Новосибирске 25-26 января

СФО, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Новосибирске 25 и 26 января состоится региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. От Сибирского федерального округа на конкурс поступило более 21 тысячи заявок. Приглашение в полуфинал получили 332 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. От Иркутской области будут участвовать 35 человек.

Согласно расписанию 24 января состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. В течение двух основных дней полуфинала – 25 и 26 января – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф .