Поправки в Устав города по выборам мэра Иркутска рекомендовано принять думе 30 января

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рекомендовала думе Иркутска привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Поправки обсудили 27 января, сообщает пресс-служба представительного органа власти.

Предложенные корректировки предполагают, что глава муниципального образования будет тайным способом избираться думой из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. После принятия этих поправок мэром может стать гражданин, за которого проголосует абсолютное большинство (не менее двух третей от установленного числа) городских парламентариев. У управления Минюста по Иркутской области и прокуратуры Иркутска не было замечаний к этому проекту решения, сообщили в думе Иркутска.

Представительный орган разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии. Дума Иркутска активно ведёт подготовку Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы областного центра. Готово уже четыре варианта положения, каждый из которых проходит тщательное рассмотрение.

– Разработка всех необходимых документов ведется ускоренными темпами. Мэр должен быть избран в установленные сроки, – подчеркнул председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Проект решения о внесении изменений в Устав будет рассмотрен на очередном заседании думы 30 января.

Напомним, 18 сентября 2019 года на сессии Заксобрания был принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ). Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован.

Ранее сообщалось, что дума Иркутска подготовит положение об избрании мэра города к февралю 2020 года. Кстати, 17 декабря дума Иркутска провела круглый стол, посвященный обсуждению положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии. В мероприятии приняли участие депутаты гордумы, представители администрации областного центра, юристы, эксперты и другие заинтересованные лица. Несмотря на то, что несколько раз процесс обсуждения чуть не перешел в спонтанный митинг за прямые выборы мэра, в итоге было принято решение о создании в думе Иркутска рабочей группы, которая займется подробной разработкой вышеуказанного положения.

После новогодних праздников 13 января в Иркутске прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, 39 из которых заявили о желании публично выступить и озвучить свое мнение. Известно, что в думу Иркутска поступило 55 письменных обращений от населения города. Напомним, их принимали с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Жители города высказались за возвращение прямых выборов мэра.