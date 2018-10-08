Поправки в Устав Иркутской области не прошли: Стратегию развития региона по-прежнему будет утверждать Заксобрание

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Стратегию развития Иркутской области, как и прежде, будут утверждать депутаты регионального Законодательного собрания. На сессии областного парламента 8 октября решено отклонить поправки в Устав Иркутской области, предложенные регправительством. Против них проголосовали 28 из 39 присутствующих депутатов. Двое воздержались. С обоснованием поправок выступил министр экономического развития области Евгений Орачевский. В частности, он подчеркнул, что федеральный центр позволяет передавать право утверждать стратегию развития субъекта РФ как законодательной, так и исполнительной власти. В большинстве регионов РФ (62%) стратегии утверждают региональные органы исполнительной власти, а не заксобрания. Иркутской области следует идти по тому же пути. К слову, проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года был внесен в ЗС 1 декабря 2016 года. 15 февраля 2017 года проект рассмотрели на сессии, приняли в первом чтении и отправили на доработку. Однако, до второго чтения дело так и не дошло – у депутатов осталось много вопросов и нареканий к проекту Стратегии, внесенные изменения кардинально не улучшили документ. Депутат Антон Романов поинтересовался, как облправительство может принимать Стратегию без участия областного парламента? Чтобы исполнить стратегические планы, потребуется корректировать региональное законодательство, а депутаты не могут принимать такие решения, но понимая, какие процессы заложены в Стратегии. «У вас прозвучало, что Стратегия будет меняться в зависимости от ситуации. Но Стратегия – это долгосрочный план, он не может меняться ситуативно. По-хорошему, мы должны четко знать, что будет впереди, и что будет делать правительство. Мне очень странно это предложение (по поводу внесения поправок в Устав, - прим.ред.)», - заявил Романов. Евгений Орачевский пояснил, что Стратегия – документ, который предварительно выносится на широкое обсуждение, так что все заинтересованные стороны смогут с ним ознакомиться. Что касается пятилетних планов, о которых недавно заявил губернатор (план на пять лет сейчас разрабатывается по поручению Сергея Левченко, сообщил министр), с ними у Стратегии не будет противоречий: «Наработки, которые мы создадим, обязательно будут вынесены на публичное обсуждение, - пообещал Орачевский. – И это все станет единым общим документом для развития Иркутской области». Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова напомнила о тех недостатках проекта Стратегии, которые не позволили принять этот документ. В их числе – отсутствие внятных и реалистичных планов развития муниципалитетов Иркутской области. Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров напомнил: на недавнем совещании у полпреда президента в СФО было акцентировано, что регионы должны скорректировать свои стратегии с учетом майских инициатив президента и нового понятия – «пространственное развитие Российской Федерации». А также должны увязать свои планы со Стратегией развития Сибирского федерального округа и всей России. И поинтересовался, как эта работа ведется в Иркутской области. Евгений Орачевский сообщил, что все это обязательно будет учтено в региональной Стратегии. К слову, в ходе сессии выяснилось, что региональное правительство готовит новый вариант Стратегии социально-экономического развития области, который непременно нужно принять до 1 января 2019 года. То есть, для работы над документом осталось всего три месяца. В связи с этим депутаты высказали сомнения в том, что Стратегия получится качественной, если областной парламент будет исключен из процесса. Вице-спикер ЗС Ольга Носенко напомнила, как шло рассмотрение проекта Стратегии и пояснила, почему «сырой» документ все же приняли в первом чтении («Мы понимали, что такой документ должен быть, потому что на тот момент отсутствовала какая-либо программа развития Иркутской области», - сообщила депутат). Депутат ЗС Павел Сумароков заявил, что нужно принимать любые инициативы, направленные на краткосрочное развитие Иркутской области: «Принимать планы на тридцать лет вперед, может быть, абсурдно в этой ситуации. Никто из нас не может сказать, что будет даже через пять лет. Наиболее объективные и исполнимые программы сейчас – программы краткосрочные. Поэтому считаю, что нужно эту нашу Стратегию принимать и двигаться вперед». Депутат облпарламента Георгий Любенков пояснил, что второй созыв ЗС не принял этот документ по веской причине: - Не приняли Стратегию не потому, что не захотели. Просто ее нельзя было принимать в том виде. Главы территорий тоже высказывали критику, что невозможно делать такое объединение муниципалитетов и так их развивать, как это было предписано в Стратегии. И поправками ее невозможно исправить – нужно все переписывать. Сегодня прозвучало, что не на этой площадке надо обсуждать Стратегию. Может быть, не сегодня ее нужно обсуждать, но именно на этой площадке – в Законодательном собрании! Призываю депутатов не поддерживать изменения в Устав области. Профильный комитет ЗС (о госстроительстве и местном самоуправлении) также предложил отклонить поправки регправительства в Устав области. Решение было поддержано большинством ЗС, в том числе и некоторыми членами фракции КПРФ в Заксобрании. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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