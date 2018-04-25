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26.04.2018

Послание мэра Братска покажут в прямом эфире

Братск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 26 апреля, послание мэра Братска Сергея Серебренникова будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, трансляция будет идти на их сайте. Также ее можно будет посмотреть на сайтах ТРК «Братск» и Братской студии телевидения.

В этот день глава города обратится к горожанам с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит первоочередные задачи развития города и его перспективы, определит экономическую, социальную, градостроительную и жилищно-коммунальную повестку. Трансляция состоится в текстовом и видео формате. Начало прямого эфира в 11:00, трансляция будет вестись из Братского драматического театра.

В послании примут участие представители предпринимательского сообщества, банковской сферы, политические и общественные организации, депутаты Законодательного собрания Иркутской области и думы Братска, руководители территориальных представительств федеральных органов власти, средства массовой информации.

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