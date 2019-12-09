Правительство Иркутской области оказывает правовую помощь муниципалитетам

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Аппарат губернатора Иркутской области разработал более 200 модельных муниципальных правовых актов, предназначенных для городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Модельные акты размещены на официальном портале Иркутской области в разделе «Муниципальное нормотворчество». Перечень документов постоянно пополняется, в следующем году планируется разработать еще не менее 70 актов.

В главном правовом управлении губернатора и правительства Иркутской области (ГПУ) рассказали, что такая работа проводится для методической помощи муниципальным образованиям. Успешность деятельности по реализации вопросов местного значения определена наличием в муниципалитете регулирующих правовых актов и их соответствием действующему федеральному и областному законодательству. Но, как правило, квалифицированные специалисты-юристы есть в штате администраций только крупных МО – городских округов и муниципальных районов.

Предлагаемые модельные акты учитывают особенности организации местного самоуправления в Иркутской области, требования областных законов и иных областных правовых актов. Многие модельные акты предлагаются в вариантах, учитывающих различный статус главы в муниципальных образованиях разного уровня, особенности организации работы в небольших по штатной численности местных администрациях, особенности предоставления муниципальных услуг с привлечением многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

Типовые правовые акты разделены на 27 сфер законодательства, в соответствии с которым решаются вопросы местного значения. Каждый модельный акт согласован с прокуратурой Иркутской области.

Также в разделе «Муниципальное нормотворчество» ГПУ размещает информационно-аналитические материалы о новеллах федерального и областного законодательства.