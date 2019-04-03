Правительство Иркутской области прокомментировало заявление мэра Ангарска

Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской области прокомментировало заявление мэра Ангарска Сергея Петрова относительно допущенных им нарушений коррупционного законодательства РФ в рамках его пресс-конференции, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщил заместитель начальника управления Александр Ларионов, в 2018 году в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые проводились по итогам 2017 года, у Сергея Петрова были выявлены ряд серьезных нарушений коррупционного законодательства Российской Федерации, о которых сегодня глава муниципального образования скромно умолчал.

– Мэр счел важным озвучить только один факт самого незначительного нарушения, который касался данных полученной прибыли от банковских счетов своей супруги. В частности, глава городского округа не сообщил журналистам об имеющихся у него земельном участке площадью 600 квадратных метров, жилом здании площадью 21,8 квадратных метра, которые он не отразил в документах. Александр Ларионов обратил внимание, что в своем пояснении в ходе проверки Сергей Петров признал эти факты, – пояснил Александр Ларионов.

Также, прокомментировали в управлении, глава муниципалитета не посчитал нужным сообщить прессе о конфликте интересов. Было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Сергей Петров является владельцем 60% акций ЗАО «Стройкомплекс» и ряда других организаций, которые переданы в доверительное управление его сыну. Выступая со стороны администрации Ангарска, Сергей Петров был стороной конфликта интересов. Об этом он должен был уведомить думу АГО, как того требует федеральное законодательство. Однако такого обращения не было. Напомним, что об этих фактах были проинформированы прокуратура Иркутской области и иркутское УФАС, которые уже направили ответы на имя Сергея Левченко.

– Также мэр не проинформировал СМИ, что является соучредителем некоммерческой организации – фонда содействия развития лыжного спорта. Эти данные также должны были быть отражены в сведениях о доходах и имуществе, – заявил Александр Ларионов.

В управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора подчеркнули, что у Сергея Петрова было право в течение всего срока изучения предоставленных им сведений и по результатам этой работы предоставить документы и пояснения по предмету проверки, однако мэр им не воспользовался.